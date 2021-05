Covid, nel Livornese ancora un giorno senza morti

I dati delle 24 ultime ore in provincia di Livorno confermano il trend degli ultimi giorni: positività al coronavirus sotto 50 e nessun decesso

LIVORNO — Nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno sono state accertate 40 nuove positività al coronavirus e non sono stati registrati decessi di persone colpita da Covid-19.

Con i dati di oggi la Regione aggiorna a 17.009 il totale dei casi di coronavirus rilevati a Livorno e provincia dall'inizio epidemia: la maggior parte dei contagiati sono guariti, restano 402 le morti accertate fino ad oggi.

In Toscana, compresi i numeri della provincia di Livorno, si contano oggi 20 ulteriori decessi e 481 nuovi casi di positività al virus, numero piuttosto basso come ogni lunedì in quanto nel weekend vengono processati meno tamponi. I toscani ricoverati sono oggi 1.311 (15 in più rispetto a ieri), 205 dei quali in terapia intensiva (7 in meno). Per leggere i dettagli dell'ultimo bollettino regionale cliccare qui.