Covid, la provincia conta 155 contagi in un giorno

Nelle ultime 24 ore nuovi casi di positività al coronavirus a tre cifre sul territorio provinciale di Livorno. I numeri Comune per Comune

LIVORNO — Nelle ultime 24 ore le aziende sanitarie hanno registrato 155 nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 in provincia di Livorno. Questa la ripartizione dei nuovi casi Covid per ambito territoriale e Comune di residenza:

Area Livornese 99 casi: Livorno 96, Collesalvetti 3.

Valli Etrusche 51 casi: Rosignano Marittimo 25, Suvereto 2, Cecina 15, Bibbona 1, Piombino 5, San Vincenzo 1, Castagneto Carducci 1, Campiglia Marittima 1.

Isola d'Elba 5 casi: Rio 2, Capoliveri 1, Portoferraio 2.

In Toscana nelle ultime 24 ore sono stati accertati complessivamente 1.282 nuovi casi di positività al virus e 4 decessi, relativi a due uomini e due donne con un'età media di 68,5 anni. Nessuna di queste quattro persone risiedeva in provincia di Livorno.

I toscani ricoverati per Covid-19 oggi sono 389 (uno in meno rispetto a ieri), 58 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva (tre in più).