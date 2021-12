Distretto e centro vaccini, modifiche all'accesso

L'Asl annuncia alcuni cambiamenti temporanei nelle modalità di accesso al centro socio sanitario di Salviano e al centro vaccinale ospedaliero

LIVORNO — Per la giornata di oggi sono previsti alcuni cambiamenti temporanei nelle modalità di accesso al centro socio sanitario di Salviano e al centro vaccinale ospedaliero presente al piano terra del primo padiglione.

In particolare al distretto di via Impastato sarà chiuso l’accesso A (lato terra) e lasciato aperto l’accesso B (lato mare), mentre in ospedale l’accesso per le persone che devono vaccinarsi sarà trasferito dalla Cupola Santa Giulia al varco pedonale di via Gramsci.

"L’azienda - si legge in una nota dell'Asl nord ovest- si scusa per eventuali disagi dovuto alla necessità di permettere l’esecuzione in sicurezza di alcuni lavori".