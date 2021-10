Il distretto Asl riapre al pubblico

Il distretto Liovorno Nord, nel quartiere Fiorentina, pronto a riaprire i battenti, dopo la chiusura necessaria per effettuare alcuni lavori

LIVORNO — Domani, mercoledì 13 ottobre, riprende l’attività assicurata all’interno del centro socio sanitario Livorno Nord, nel quartiere di Fiorentina, in via della Fiera di Sant’Antonino. La strutture era stata temporaneamente chiusa alcuni giorni fa, per permettere l’esecuzione di alcuni lavori urgenti da parte della Azienda Usl Toscana nord ovest.

“Da domani – ha riferito Cinzia Porrà, direttore della Zona Distretto Livornese – la città potrà contare nuovamente su uno dei suoi distretti storici che fornisce servizi importanti a tutta la popolazione residente nei quartieri nord. Colgo l’occasione per ringraziare l’Area Tecnica per il rispetto dei tempi concordati, gli operatori per aver continuato ad assicurare i servizi nelle altre sedi e i cittadini per la comprensione e gli inevitabili disagi sofferti in questi giorni. Quella che restituiamo è una struttura che garantisce maggiore sicurezza e facilità di accesso a tutte le persone”.

Attualmente a Livorno i servizi territoriali vengono erogati, oltre che nel distretto di Fiorentina, anche al Padiglione 7 all’interno dell’ospedale, a Salviano e nella nuova sede di Via Mondolfi vicino all’Apparizione che sostituisce temporaneamente il centro socio sanitario di Via del Mare ad Ardenza.

L’invito, per quanto possibile, è ad utilizzare tutti i servizi online messi a disposizione dall’Azienda Usl Toscana nord ovest come quelli per la prenotazione di esami e visite (ZeroCoda), il pagamento dei ticket tramite piattaforma Iris, il cambio del medico o la stampa dei referti tramite la app Toscana Salute.