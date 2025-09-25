Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 25 settembre 2025
Elezioni giovedì 25 settembre 2025 ore 16:49

Donne Democratiche, incontro con candidate Pd

La conferenza Donne Democratiche incontra le candidate del Pd al Consiglio regionale



LIVORNO — Venerdì 26 settembre alle 18 nella sede di Thisintegra a Livorno, la Conferenza delle Donne Democratiche organizza un incontro per la presentazione e discussione con le candidate del collegio della provincia di Livorno.

"È un appuntamento importante che si inserisce in una serie di iniziative in Toscana insieme alla nostra portavoce nazionale Roberta Mori", dichiara la portavoce regionale Rossana Soffritti.

"Saranno le candidate alle prossime elezioni regionali della Toscana, Cristina Grieco e Barbara Bonciani della Federazione di Livorno ed Elisa Cecchini e Valentina Capuano della Federazione Val di Cornia Elba, le protagoniste della giornata, introdotte da Rita Villani, portavoce della Conferenza di Livorno. - prosegue Soffritti  Sappiamo quanto sia necessario sostenere le candidature femminili, nell' ottica di far crescere la presenza negli organismi istituzionali e amministrativi, di poter contare sulla visione delle donne in tutti gli ambiti, per ridurre quel divario di genere che è ancora molto grave nel nostro paese. Il contributo e la visione femminile nei vari ambiti della società rappresentano un tassello fondamentale per costruire una società che sappia rispondere alle esigenze di tutte e tutti".

"Nel collegio di Livorno ci sono candidate per il Partito Democratico, donne di grande esperienza e competenza e donne giovani impegnate in politica e nelle amministrazioni pubbliche. - conclude Soffritti - La Conferenza delle Donne Democratiche, a cui tra l'altro appartengono tutte e quattro le candidate, è impegnata nell' elaborazione di proposte concrete ed è luogo di confronto e discussione politica, di stimolo ad accrescere il ruolo delle donne. In Toscana è bene ricordarlo, abbiamo liste paritarie, molte capolista donne e la doppia preferenza di genere. Per cui si potranno indicare 2 preferenze: una donna e un uomo".

