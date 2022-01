Due radiomobiliste per il Comando provinciale

Le vice brigadieri Maria Megalizzi e Alba Pirrello sono le prime due donne alla radiomobile in provincia di Livorno, in prima linea per l'Arma

LIVORNO — A bordo delle gazzelle dell'Arma dei carabinieri del Comando provinciale, da qualche giorno, sono in servizio le prime due radiomobiliste. Superato il corso di guida sicura, infatti, la vice brigadiere Maria Megalizzi e la vice brigadiere Alba Pirrello sono state assegnate rispettivamente alla sezione radiomobile di Livorno e all'aliquota radiomobile di Cecina.



Maria Megalizzi proviene dalla stazione dei carabinieri di Navacchio, dove ha prestato servizio dal 2017 al 2021, mentre Alba Pirrello dal 2016 ha svolto i suoi primi anni alla stazione dell'Arma a Certaldo, in provincia di Firenze. Entrambe le giovani militari hanno da poco ricevuto il grado di vice brigadiere a seguito del corso superato brillantemente nel 2021.



Si tratta delle prime donne alla radiomobile per il Comando provinciale di Livorno. Ma non solo: il grado di vice brigadiere corrisponde all’incarico di capo equipaggio e, dunque, avranno la responsabilità della gestione dell’attività di pronto intervento. In poche parole, le due vice brigadieri entrano a far parte di un reparto in prima linea dell’Arma, impegnato, per esempio, negli interventi in soccorso ai cittadini in difficoltà.