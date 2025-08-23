Turista muore in albergo

Nonostante l'intervento dei soccorsi con il medico del 118 per un 68enne non c'è stato niente da fare

LIVORNO — Un turista straniero di 68 anni, ospite in un albergo di Livorno, durante la notte è morto per arresto cardiaco.

I soccorsi sono stati attivati verso le 23 di ieri, 22 Agosto, e sul posto è intervenuta un'ambulanza con a bordo il medico del 118 ma l'uomo era già deceduto.

Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato per gli accertamenti di rito.