Effetto Pop 2.0, il calendario delle attività

Animazione sociale e culturale per il quartiere: le baracchine in piazza Garibaldi assegnate alle associazioni del terzo settore

LIVORNO — Cinque baracchine in piazza Garibaldi sono state assegnate a realtà del terzo settore: cooperativa sociale Cesdi Onlus, associazione Il Sestante solidarietà Livorno, l'associazione P24 Lila Livorno, l'associazione Svs Pubblica Assistenza Livorno, l'associazione Diecidicembre Arciragazzi Livorno.

Entra così nel vivo il programma di animazione sociale Effetto Pop 2.0.

Finanziato dalla Regione Toscana e attivato dal Comune di Livorno, il piano prevede la rigenerazione e la riqualificazione di spazi pubblici urbani (nello specifico appunto piazza Garibaldi), che vengono realizzate mediante iniziative di animazione e di fruibilità degli spazi che coinvolgono attivamente la cittadinanza. Alle prime cinque associazioni si è aggiunta la Baracchina 20, che segue un altro percorso progettuale e fa capo al settore Istruzione e attività educative. E' affidata al Comitato Pontino San Marco Ets attraverso un patto di collaborazione per i beni comuni.

Di seguito il calendario delle aperture e le attività messe in campo dalle associazioni partecipanti:



Cooperativa Sociale Cesdi Onlus (baracchina n. 9)

Orari: ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 20. Servizi e attività: ascolto, informazione, orientamento, invio e supporto all’accesso ai servizi del territorio (sanitari, educativi, sociali, lavorativi, abitativi); espletamento di diverse pratiche e procedure quali la compilazione di modulistica relativa all’iscrizione scolastica, iscrizione ai corsi di formazione, compilazione di curriculum, invio candidature di lavoro, consultazione di offerte di lavoro, attivazione della casella di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata, attivazione Spid, attivazione posta certificata, compilazione domande per il contributo pagamento utenze; servizio di orientamento legale gratuito in ambito civile, penale, amministrativo.



Associazione Il Sestante Solidarietà Livorno (baracchina n.4)

Orari e servizi: ogni lunedì dalle 17 alle 20 “Raccontarsi”, esplorazione e sviluppo del proprio potenziale comunicativo ; ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 20 laboratori artistico/creativi; venerdì dalle 17 alle 20 spazio dedicato alle famiglie e ai loro bisogni.



Associazione P24 Lila Livorno (baracchine n. 5 e 6 )

Orari e servizi: ogni lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17 alle 20 sportello informativo su condotte a rischio, informazioni su sostanze psicoattive e malattie sessualmente trasmissibili, attività musicali; il sabato dalle 17 alle 22 solo per eventi musicali.



Associazione Svs Pubblica Assistenza Livorno (baracchina n. 12)

Orari: lunedì ore 17-20 (in partenariato con Misericordia Livorno), mercoledì ore 17-20 (in partenariato con Misericordia di Montenero, venerdì ore 17-20 (in partenariato con CRI di Livorno). Servizi: punto informativo sui servizi territoriali; formazione su primo soccorso tramite iniziative di prevenzione ed informazione alle pratiche sanitarie di base; attività di sensibilizzazione socio sanitaria.



Associazione Diecidicembre Arciragazzi Livorno (baracchina n. 7)

Orari: fino al 14 Giugno dal martedì al venerdì dalle 17 alle 20, dal 15 Giugno al 27 Agostodalle 18,30 alle 19,30 e dalle 20,30 alle 22,30). Servizi: attività ludiche praticate all'aperto, con valenza educativa, formativa ed etica tra le quali troveranno spazio attività di educazione ai diritti, di genere e alle emozioni. In agenda anche due eventi organizzati dall'associazione Diecidicembre, uno per sabato 5 Giugno (9,30-12,30) con la caccia al tesoro, l'altro il 26 Giugno con la Festa del solstizio dalle 20 alle 23.

Comitato Pontino San Marco Ets /baracchina n.20). A queste attività, a breve, si affiancheranno quelle progettate dal Comitato Pontino San Marco Ets che realizzerà servizi di Urp e più precisamente, sportello di ascolto, costruzione di un portierato di quartiere, info point storico-turistico di quartiere in collaborazione gratuita con i principali servizi pubblici e privati del settore, punto di riferimento sul territorio per il programma Interreg marittimo Quality Made, book crossing e libreria di quartiere. Orari e servizi: il martedì mattina dalle 10 alle 12 e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 sportello di orientamento sportivo al Gioco del Calcio, il mercoledì dalle 15 alle 17 verranno fornite informazioni socio-sanitarie e specifici consigli di tipo medico ambulatoriale mentre, il sabato, tanto la mattina quanto il pomeriggio sarà disponibile uno sportello Caaf gratuito.