Nel Livornese 238 positivi, superati i 25mila casi

Covid, a Milano assedio alle farmacie per i tamponi alla vigilia di Natale

La variante Omicron ha fatto accelerare la corsa del coronavirus. Tanti casi anche nella zona del capoluogo, nel cecinese, all'Elba e in Valdicornia

LIVORNO — Nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno sono emersi altri 238 positivi al coronavirus. Ieri erano 206 e ieri l'altro 184.

Nel solo capoluogo di Livorno i casi positivi emersi sono stati 113, ieri erano 101, due giorni fa 93.

Nel bollettino della Regione Toscana non sono segnalati decessi di persone malate di Covid-19 in provincia di Livorno. Le vittime restano 435.

È l'effetto della variante Omicron che ha portato il Governo Draghi a varare un decreto che istituisce nuove restrizioni per contenere questa ulteriore avanzata del virus. In totale, da Febbraio 2020, i contagiati in provincia di Livorno sono 25.221.

Questa la provenienza, Comune per Comune, dei 238 casi odierni:

- area capoluogo, 127 casi: Collesalvetti 14, Livorno 113

- zona Cecina e Rosignano, 70 casi: Rosignano 37, Bibbona 3, Cecina 25, Castagneto Carducci 5

- Valdicornia, 23 casi: Piombino 18, San Vincenzo 2, Campiglia Marittima 3

- Isola d'Elba, 18 casi: Porto Azzurro 5, Portoferraio 9, Capoliveri 3, Campo nell'Elba 1