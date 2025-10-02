Flotilla, corteo a Livorno, bloccata una nave

Dopo la notizia del blocco della flotilla anche a Livorno è partito un corteo con studenti e cittadini

LIVORNO — In serata dopo la notizia sul blocco della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla da parte della Marina militare israeliana anche a Livorno come in tante città d'Italia sono partiti cortei di studenti e cittadini al grido di "Blocchiamo tutto".

A Livorno il corteo si è diretto verso la stazione marittima dove a guidare la manifestazione è presente il sindacato Usb.

Centinaia di persone si sono radunate al porto per manifestare solidarietà alla Global Sumud Flotilla e alla popolazione di Gaza.

I manifestanti hanno poi bloccato un traghetto diretto a Olbia che doveva partire alle 22. La partenza della nave per la Sardegna sarebbe stata riprogrammata per le 22 e 50.

Il corteo si è poi spostato sotto la sede della Prefettura.

Il corteo sotto la Prefettura (Facebook/Buongiorno Livorno)

Corteo a Livorno (Facebook/Potere al popolo Livorno)

Nel frattempo Usb e Cgil hanno proclamato lo sciopero generale per venerdì 3 Ottobre.

(Notizia in aggiornamento)