Nautica, protocollo per sostenere le imprese

Confindustria Toscana Centro e Costa e Navigo insieme per una maggiore competitività, competenze e sviluppo del comparto nautico

PROVINCIA DI LIVORNO — Confindustria Toscana Centro e Costa e Navigo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a consolidare la collaborazione tra sistema associativo e cluster nautico, promuovendo iniziative condivise e sviluppo progettuale congiunto.

La firma è avvenuta nel corso della conferenza stampa tenuta lunedì 16 Febbraio presso la Delegazione di Livorno di Confindustria. Sono intervenuti Piero Neri, presidente della Delegazione di Livorno di Confindustria Toscana Centro e Costa; Katia Balducci, presidente di Navigo; Pietro Angelini, direttore di Navigo ed Eugenio Fiore, dirigente di Confindustria Toscana Centro e Costa. L’accordo ha perseguito l’obiettivo di valorizzare la collaborazione tra sistema associativo e cluster nautico, creando sinergie tra imprese, mondo industriale e servizi collegati, promuovendo competenze e occupazione qualificata sul territorio e favorendo l’accesso a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei.

"Con questo Protocollo abbiamo definito un perimetro di collaborazione concreto per rafforzare la competitività del comparto e accompagnare le imprese nei percorsi di sostenibilità e transizione verde e digitale. – ha dichiarato il presidente Piero Neri - L’intesa prevede inoltre azioni di networking e promozione, iniziative su formazione e competenze, e un supporto all’accesso a bandi e progettualità, anche a livello europeo, oltre a attività mirate per export e internazionalizzazione".

Particolare attenzione è stata rivolta alle risorse umane, con la progettazione di percorsi formativi e di aggiornamento per figure tecniche specializzate e con iniziative di incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche con il coinvolgimento di ITS, università e centri di ricerca.

"Il Protocollo sottoscritto mette a sistema competenze e strumenti per sostenere le imprese della nautica su più fronti: competitività, innovazione, transizione verde e digitale, sviluppo delle competenze e attrazione di professionalità tecniche – ha concluso la presidente Katia Balducci – a dimostrazione dell’attenzione di Navigo a tutte le aree di costa non solo a quella da cui storicamente proviene. Accanto a questo, abbiamo previsto attività di promozione e networking e un rafforzamento delle azioni per l’internazionalizzazione, attraverso fiere, missioni e incontri B2B".