Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 18:30 METEO:LIVORNO14°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Lunedì 16 Febbraio 2026
Tutti i titoli:
Unicoop Firenze, "garanzie per ex interinali" Faldo, "rientrati operai in cassa integrazione" Nautica, protocollo per sostenere le imprese Morte di Frusciante, il cordoglio
corriere tv
Snoop Dogg alla Scala per la tv americana
Snoop Dogg alla Scala per la tv americana

Lavoro Lunedì 16 Febbraio 2026 ore 14:00

Nautica, protocollo per sostenere le imprese

Condividi

Confindustria Toscana Centro e Costa e Navigo insieme per una maggiore competitività, competenze e sviluppo del comparto nautico



PROVINCIA DI LIVORNO — Confindustria Toscana Centro e Costa e Navigo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a consolidare la collaborazione tra sistema associativo e cluster nautico, promuovendo iniziative condivise e sviluppo progettuale congiunto.

La firma è avvenuta nel corso della conferenza stampa tenuta lunedì 16 Febbraio presso la Delegazione di Livorno di Confindustria. Sono intervenuti Piero Neri, presidente della Delegazione di Livorno di Confindustria Toscana Centro e Costa; Katia Balducci, presidente di Navigo; Pietro Angelini, direttore di Navigo ed Eugenio Fiore, dirigente di Confindustria Toscana Centro e Costa. L’accordo ha perseguito l’obiettivo di valorizzare la collaborazione tra sistema associativo e cluster nautico, creando sinergie tra imprese, mondo industriale e servizi collegati, promuovendo competenze e occupazione qualificata sul territorio e favorendo l’accesso a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei.

"Con questo Protocollo abbiamo definito un perimetro di collaborazione concreto per rafforzare la competitività del comparto e accompagnare le imprese nei percorsi di sostenibilità e transizione verde e digitale. – ha dichiarato il presidente Piero Neri - L’intesa prevede inoltre azioni di networking e promozione, iniziative su formazione e competenze, e un supporto all’accesso a bandi e progettualità, anche a livello europeo, oltre a attività mirate per export e internazionalizzazione".

Particolare attenzione è stata rivolta alle risorse umane, con la progettazione di percorsi formativi e di aggiornamento per figure tecniche specializzate e con iniziative di incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche con il coinvolgimento di ITS, università e centri di ricerca.

"Il Protocollo sottoscritto mette a sistema competenze e strumenti per sostenere le imprese della nautica su più fronti: competitività, innovazione, transizione verde e digitale, sviluppo delle competenze e attrazione di professionalità tecniche – ha concluso la presidente Katia Balducci – a dimostrazione dell’attenzione di Navigo a tutte le aree di costa non solo a quella da cui storicamente proviene. Accanto a questo, abbiamo previsto attività di promozione e networking e un rafforzamento delle azioni per l’internazionalizzazione, attraverso fiere, missioni e incontri B2B".

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Critico cinematografico e storico titolare di Videodrome, Frusciante era molto conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nadio Stronchi

new
Franco Cambi

VIGNAIOLI E VINI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Lavoro

Unicoop Firenze, "garanzie per ex interinali"

Lavoro

Faldo, "rientrati operai in cassa integrazione"

Lavoro

Nautica, protocollo per sostenere le imprese

Attualità

Morte di Frusciante, il cordoglio