Morte di Frusciante, il cordoglio

Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber è scomparso prematuramente a 52 anni

LIVORNO — Il sindaco Luca Salvetti esprime cordoglio per la prematura scomparsa di Federico Frusciante, youtuber, critico cinematografico e musicista, avvenuta ieri.



“Esprimo il mio personale cordoglio per la scomparsa di Federico Frusciante. - dichiara Salvetti - Livorno perde una persona che ha rappresentato il mondo della cultura ad alti livelli, youtuber, critico cinematografico e musicista, per 23 anni gestore di Videodrome in via Magenta, punto di riferimento per tutti gli amanti del cinema e vero e proprio argine di difesa e resistenza culturale.

Dall'annuncio della sua morte moltissime persone da tutta Italia, semplici cittadini, esperti di settore e giornalisti hanno espresso cordoglio ed hanno avuto parole di riconoscenza per la sua grande opera di analisi e conoscenza del mondo cinematografico".

"Mi unisco al dolore dei familiari con un grande abbraccio”, conclude Salvetti.

La scomparsa di Federico Frusciante rappresenta “una perdita profonda non solo per Livorno ma per tutta la Toscana, che perde una delle sue voci più appassionate, competenti e generose nella diffusione della cultura cinematografica, musicale e letteraria”.

Lo dichiara l’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti, esprimendo il cordoglio della Regione Toscana per la morte del critico e divulgatore livornese.



“Con la sua voce libera, curiosa e competente - aggiunge Manetti - Federico Frusciante ha contribuito in modo significativo alla diffusione della cultura, dimostrando che anche da una città come Livorno è possibile parlare al Paese intero. Alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno seguito e stimato va la vicinanza e il mio cordoglio”.