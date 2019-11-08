La gaffe di De Luca: «Questa bellissima traduttrice è la figlia di Kapoor», ma è la moglie. E aggiunge: «Io e lui? Gli stessi gusti»
Cronaca venerdì 08 novembre 2019 ore 15:20
I vigili del fuoco onorano i Caduti
Al comando provinciale di Livorno il commosso omaggio ai Caduti in servizio, per ricordare i tre vigili del fuoco morti nell'Alessandrino
LIVORNO — Presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno ed in concomitanza con lo svolgimento, al Duomo di Alessandria, dei funerali dei tre vigili del fuoco tragicamente deceduti nell'esplosione nell'Alessandrino, si è tenuto un momento di raccoglimento "In ricordo di Antonino, Marco e Matteo".
Alla commemorazione presso la sede centrale di via Campania ha preso parte il personale operativo, con il comandante Qualizza ed i funzionari, quello amministrativo e quello dell'associazione nazionale dei Vigili del Fuoco - sezione di Livorno.
Presenti inoltre alcune rappresentanze di altri corpi ed associazioni di protezione civile e soccorso pubblico.
