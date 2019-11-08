Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 14:27 METEO:LIVORNO20°26°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
giovedì 11 settembre 2025
Tutti i titoli:
"Carabinieri Amici", sostegno all'autismo Torri Gemelle, omaggio ai vigili del fuoco caduti Arma, cambio al vertice della Brigata Mobile Donazione degli ex alunni per Pediatria
corriere tv
La gaffe di De Luca: «Questa bellissima traduttrice è la figlia di Kapoor», ma è la moglie. E aggiunge: «Io e lui? Gli stessi gusti»
La gaffe di De Luca: «Questa bellissima traduttrice è la figlia di Kapoor», ma è la moglie. E aggiunge: «Io e lui? Gli stessi gusti»

Cronaca venerdì 08 novembre 2019 ore 15:20

I vigili del fuoco onorano i Caduti

Condividi

Al comando provinciale di Livorno il commosso omaggio ai Caduti in servizio, per ricordare i tre vigili del fuoco morti nell'Alessandrino



LIVORNO — Presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno ed in concomitanza con lo svolgimento, al Duomo di Alessandria, dei funerali dei tre vigili del fuoco tragicamente deceduti nell'esplosione nell'Alessandrino, si è tenuto un momento di raccoglimento "In ricordo di Antonino, Marco e Matteo".

Alla commemorazione presso la sede centrale di via Campania ha preso parte il personale operativo, con il comandante Qualizza ed i funzionari, quello amministrativo e quello dell'associazione nazionale dei Vigili del Fuoco - sezione di Livorno. 

Presenti inoltre alcune rappresentanze di altri corpi ed associazioni di protezione civile e soccorso pubblico.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Fotogallery

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Filt Cgil e Uiltrasporti chiedono sostegno per la missione umanitaria verso Gaza della Global Sumud Flotilla. Anche Usb pronta a mobilitarsi
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

new
Franco Cambi

RACCOLTE & PAESAGGI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

"Carabinieri Amici", sostegno all'autismo

Attualità

Torri Gemelle, omaggio ai vigili del fuoco caduti

Attualità

Arma, cambio al vertice della Brigata Mobile

Attualità

Donazione degli ex alunni per Pediatria