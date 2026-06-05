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Cronaca Venerdì 05 Giugno 2026 ore 13:56

Furgone portavalori a fuoco dentro la nave

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Foto di repertorio

È accaduto questa mattina nel garage di una nave ormeggiata nel porto di Livorno



LIVORNO — Questa mattina è scoppiato un incendio in un furgone portavalori che si trovava all'interno del garage di una nave appartenente alla compagnia Grimaldi.

La nave era ormeggiata in porto a Livorno.

Il furgone presentava del fumo che fuoriusciva dal vano porta valori per cause in corso di accertamento. 

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Livorno.

L'incendio è stato estinto e il mezzo messo in sicurezza.

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