Cronaca Venerdì 05 Giugno 2026 ore 13:56
Furgone portavalori a fuoco dentro la nave
È accaduto questa mattina nel garage di una nave ormeggiata nel porto di Livorno
LIVORNO — Questa mattina è scoppiato un incendio in un furgone portavalori che si trovava all'interno del garage di una nave appartenente alla compagnia Grimaldi.
La nave era ormeggiata in porto a Livorno.
Il furgone presentava del fumo che fuoriusciva dal vano porta valori per cause in corso di accertamento.
Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Livorno.
L'incendio è stato estinto e il mezzo messo in sicurezza.
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