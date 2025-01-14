L'incendio fa scoprire un ordigno bellico

Sul posto presenti artificieri, vigili del fuoco e forze dell'ordine. L'area è stata messa in sicurezza

LIVORNO — A seguito di un principio di incendio che ha interessato un macchinario di una ditta che si occupa di raccolta inerti nella zona industriale di Livorno, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Livorno.

Al termine delle operazioni di spegnimento è stato rinvenuto un oggetto metallico riconducibile presumibilmente ad un proiettile di artiglieria della seconda guerra mondiale.

Tutta l'area è stata immediatamente messa in sicurezza e sottoposta alla vigilanza delle Forze dell'Ordine.

Le operazioni di bonifica e rimozione sono coordinate dalla Prefettura di Livorno che ha richiesto l'intervento degli artificieri del Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, che al momento stanno svolgendo le valutazioni del caso.

Non risultano coinvolte persone o beni.

L'accesso all'area continua ad essere controllato dalle Forze di Polizia mentre i vigili del fuoco garantiranno la loro presenza sul posto durante tutte le operazioni.