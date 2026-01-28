Questo sito contribuisce alla audience di 
Mercoledì 28 Gennaio 2026
Solvay, nuovo impianto di silice bio
Attualità Mercoledì 28 Gennaio 2026 ore 15:34

Solvay, nuovo impianto di silice bio

Solvay

All'inaugurazione erano presenti anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Livorno Luca Salvetti



LIVORNO — È stato inaugurato oggi a Livorno, nella zona portuale, il nuovo impianto Solvay per la produzione di silice bio. Al taglio del nastro, accanto ai vertici dell’azienda, sono intervenuti rappresentanti del ministero dell’ambiente e di istituzioni locali tra i quali il sindaco di Livorno Luca Salvetti ed il presidente Eugenio Giani.

Attraverso l’impianto, che è il primo di questo tipo in Europa, verrà prodotta silice bio utilizzando silicato di sodio di origine biologica ricavato dalla cenere della lolla di riso, un sottoprodotto agricolo.

Il processo permetterà di ridurre le emissioni di CO2 del 35% per tonnellata di silice rispetto ai metodi tradizionali.


“Un traguardo di rilievo internazionale – ha detto il presidente Giani – per il primo impianto di questo tipo in Europa, che unisce innovazione, sostenibilità ed economia circolare. Un esempio concreto di come ricerca e industria possano creare sviluppo di qualità, valorizzando il territorio e rendendo l’Italia un punto di riferimento tecnologico”.

“La presenza di Solvay in Toscana si è ormai consolidata nel corso del tempo, offrendo quella prospettiva di sviluppo che sul piano economico significa legare crescita industriale e rispetto dell'ambiente, la base dell’economia circolare. Un investimento di 30 milioni che consentirà di utilizzare non più sabbia ma un sottoprodotto agricolo come la lolla di riso per ottenere silice impiegata per la produzione di pneumatici”, ha concluso Giani.


“Una giornata significativa per l’economia di Livorno – ha dichiarato il sindaco di Livorno Luca Salvetti  – per il suo settore industriale, le sue prospettive occupazionali e le produzioni con forte collegamento alla sostenibilità. L'inaugurazione del nuovo impianto della Solvay per la produzione della silice amorfa, il primo in Europa, regala il radicamento dell’azienda sul nostro territorio, la conferma con ulteriori incrementi dei livelli occupazionali e una produzione particolarmente preziosa nel quadro dei prodotti frutto di tecnologie avanzate, transizione energetica e green chemistry, con l’obbiettivo di ridurre l’impatto ambientale e migliorare la competitività".

All’evento inaugurale ha partecipato il board internazionale della Solvay, l’ambasciatore del Belgio, rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e le istituzioni.

