I lavoratori anziani puliscono la spiaggia

I volontari di Anla festeggeranno i 70 anni dell'associazione con una giornata dedicata all'ambiente e alla cura del litorale

LIVORNO — “Armati” di guanti, pinze e sacchi a setacciare la sabbia alla ricerca di mozziconi di sigaretta e altri rifiuti, come plastica e alluminio, che potrebbero essere stati abbandonati sulla spiaggia o trasportati dal mare.

E' ripulendo la spiaggia della Vela che i volontari dell'Associazione nazionale lavoratori anziani della Toscana festeggeranno i 70 della fondazione.

Domani mattina alle 10.30 si ritroveranno a Livorno per lanciare un messaggio e sensibilizzare alla cura del litorale . “Cominceremo da Livorno – commenta Fiorenza Ciullini, Consigliera nazionale e presidente Toscana di Anla– perché già la conosciamo e ben sappiamo quanto l’amministrazione comunale sia impegnata a valorizzare anche le sue bellezze paesaggistiche. Auspichiamo che le nostre iniziative siano da traino per altre attività analoghe e sensibilizzino ulteriormente i cittadini a tutelare il nostro territorio”.

“Siamo onorati di essere stati scelti – commenta Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno – per l’avvio di un presidio a cura di un’associazione da sempre sensibile alle tematiche ambientali. Anche in quest’occasione, insieme ad Aamps, daremo il nostro supporto per la riuscita di questo evento che annoveriamo tra i numerosi interventi di pulizia delle spiagge che stiamo periodicamente organizzando con il contributo di moltissimi cittadini e associazioni di volontari”.