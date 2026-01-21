Questo sito contribuisce alla audience di 
Giovedì 22 Gennaio 2026
Attualità Giovedì 22 Gennaio 2026 ore 06:30

Lions, serata dedicata alla natura del tempo

Pesce e Bonanno

Scienza, cultura e condivisione alla prima conviviale del nuovo anno del Lions Club Livorno Host



LIVORNO — Il 20 Gennaio, in occasione della prima conviviale del nuovo anno, il Lions Club Livorno Host ha avuto l’onore di ospitare il professor Roberto Buonanno, illustre astronomo, docente presso l’Università di Roma Tor Vergata e autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche di rilievo internazionale.

Come spiega il club in una nota, protagonista della serata, il professor Buonanno ha tenuto una relazione di grande spessore sul tema affascinante e complesso della natura del tempo, riuscendo a coinvolgere e incantare soci e ospiti grazie a un’esposizione chiara, appassionata e ricca di stimoli culturali. L’intervento ha suscitato vivo interesse e profonde riflessioni, alimentando curiosità e dialogo.


La presidente del Club, avvocato Stefania Pesce, che ha fortemente voluto questo incontro, ha espresso piena soddisfazione per l’eccellente riuscita della serata, sottolineando come l’iniziativa abbia saputo coniugare scienza, cultura e condivisione in un clima di autentica amicizia lionistica.


"Il Lions Club Livorno Host rinnova infine a tutti i soci e alla comunità l’augurio di un 2026 ricco di luce, consapevolezza e rinnovato desiderio di servire", conclude il club.

