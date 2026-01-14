Questo sito contribuisce alla audience di 
Mercoledì 14 Gennaio 2026
Attualità Mercoledì 14 Gennaio 2026 ore 12:33

"Livorno merita titolo di capitale del mare"

Veduta di Livorno

Il governatore della Toscana Eugenio Giani appoggia la candidatura del Comune di Livorno



LIVORNO — La città di Livorno ha presentato la propria candidatura al titolo di Capitale del mare, un nuovo riconoscimento nazionale che è stato istituito a partire da quest’anno.

“Voglio dire subito – afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani - che la Regione Toscana, ed io personalmente, sosteniamo con forza e convinzione questa candidatura. Lo faccio non soltanto perché la Regione è uno dei 21 enti ed istituzioni che insieme a numerosi partners privati hanno contribuito a redigere il programma di questa candidatura. Ma lo faccio anche pensando ai 400 anni di storia della città, al rapporto simbiotico che i suoi cittadini hanno con il mare, alla presenza di uno dei più importanti porti del Mediterraneo, agli intrecci, direi indissolubili, tra l’elemento acquatico e ogni aspetto dell’economia, della cultura e delle attività che si svolgono a Livorno”.


Secondo il presidente la città merita il titolo di Capitale del mare per essere intimamente ed indissolubilmente legata al mare in tutti i suoi aspetti.


“Livorno – questa la sua conclusione - dal mare ha tratto carattere, collegamenti internazionali, capacità di apertura sociale e culturale. In una parola, forza e storia. Una forza e una storia che adesso è pronta, grazie al notevole e ricco programma che accompagna la sua candidatura, a mettere a disposizione della Toscana e di tutta l’Italia, fiera di poter proporre questa sua originalità se verrà premiata con l’ambito titolo. Forza Livorno! Tutta la Toscana è con te”.

