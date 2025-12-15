Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 17:58 METEO:LIVORNO13°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Martedì 03 Febbraio 2026
Tutti i titoli:
Pierburg, "serve accordo sindacale con garanzie" Dalla Finanza quattro fonendoscopi per Pediatria Pioggia, nuova allerta meteo Lavori ai Tre Ponti, la ditta va via
corriere tv
Trump, Musk e l’Ucraina
Trump, Musk e l’Ucraina

Attualità Lunedì 15 Dicembre 2025 ore 15:23

Mini-holter in dono alla Cardiologia pediatrica

Condividi
Durante la consegna

L'apparecchio wireless è stato donato dal Rotary Club Livorno per contribuire a migliorare la cura dei più piccoli



LIVORNO — Un holter cardiaco wireless pediatrico, del valore di circa 1.500 euro, è stato donato e consegnato in ospedale questa mattina dal Rotary Club Livorno.

Un gesto concreto di attenzione verso la sanità locale e, in particolare, verso i piccoli pazienti che necessitano di controlli cardiologici mirati, come si legge in una nota dell'Asl Toscana nord ovest.

Alla presentazione del nuovo strumento diagnostico erano presenti il direttore della Pediatria Roberto Danieli e il direttore della Cardiologia Emilio Pasanisi, che hanno portato i saluti del direttore del presidio ospedaliero, Spartaco Mencaroni, impegnato in altra sede, ed espresso il loro ringraziamento al Rotary Club Livorno, sottolineando l’importanza e l’utilità del nuovo dispositivo. 

L’holter wireless pediatrico consente il monitoraggio dell’attività cardiaca senza l’utilizzo di fili, migliorando sensibilmente il comfort dei bambini durante l’esame.

L’assenza di cavi rende infatti il dispositivo più facilmente tollerabile dai piccoli pazienti, favorendo una maggiore libertà di movimento e contribuendo a una migliore qualità e attendibilità dei dati rilevati.


Per il Rotary Club Livorno hanno partecipato la presidente in carica Marina Pesarin, il past president Fabrizio Vitale con la moglie Carlotta Miniati, dalla quale è nata l’idea di organizzare un torneo di burraco di beneficenza, svoltosi nel maggio scorso, che ha permesso di raccogliere la somma necessaria all’acquisto dello strumento.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la volontà del Rotary di continuare a sostenere la comunità attraverso iniziative a favore della sanità locale, con particolare attenzione ai progetti che riguardano la salute dei bambini.


La donazione rappresenta un segnale concreto di collaborazione tra il mondo associativo e il sistema sanitario, con l’obiettivo comune di migliorare la qualità delle cure e l’esperienza di assistenza dei pazienti più giovani.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Fotogallery

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
La chiusura sarà necessaria per la manutenzione dei pali della illuminazione. Ecco le informazioni per gli utenti della strada
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Edit Permay

new
Franco Cambi

LE STELLE DI ASTREA

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Lavoro

Pierburg, "serve accordo sindacale con garanzie"

Attualità

Dalla Finanza quattro fonendoscopi per Pediatria

Attualità

Pioggia, nuova allerta meteo

Politica

Lavori ai Tre Ponti, la ditta va via