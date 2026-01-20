Morte Bastone, cordoglio del M5s

Il ricordo e le parole di vicinanza alla famiglia da parte dei vertici del Movimento per la prematura scomparsa dell'ex consigliere comunale

LIVORNO — "Con immenso dolore apprendiamo della prematura scomparsa di Francesco Bastone, una figura di grande valore umano e professionale per la nostra comunità politica, e che ha servito con dedizione la comunità livornese come consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle".

Gli esponenti del Movimento 5 Stelle,Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Andrea Quartini, deputato del Movimento 5 Stelle e Irene Galletti, presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana, ricordano Francesco Bastone, scomparso prematuramente.



"Francesco si è sempre contraddistinto per la sua serietà, il suo spirito collaborativo e la profonda passione con cui ha affrontato il suo impegno politico. - prosegue la nota - La sua perdita rappresenta un vuoto incolmabile per chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco e di condividere con lui un tratto di cammino. In questo momento di dolore, ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, e a tutti i suoi cari, a cui va il nostro più sentito pensiero".

