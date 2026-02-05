Questo sito contribuisce alla audience di 
Giovedì 05 Febbraio 2026
Politica Giovedì 05 Febbraio 2026 ore 18:30

Tre Ponti, Salvetti smonta le polemiche

Luca Salvetti, sindaco di Livorno

Il sindaco di Livorno ha spiegato che si tratta di lavori dati in appalto dalla Regione e il Comune sta sollecitando. Cosa è successo



LIVORNO — Dopo le polemiche social contro il Comune di Livorno per l'interruzione dei lavori di Tre Ponti, il sindaco Luca Salvetti é intervenuto con un video su Facebook per chiarire come stanno le cose.

Salvetti ha spiegato che il grande ponte è già pronto, che è attualmente in Sicilia, e che deve essere posizionato ma manca la parte finale dei lavori perchè una ditta che ha preso l'appalto ha deciso di sfilarsi dal compiere i lavori.

Il sindaco ha inoltre precisato che si tratta di "un guaio" ma che l'appalto dei lavori è stato affidato dalla Regione Toscana e i lavori sono seguiti dal Genio civile.

Ha poi aggiunto che il Comune sta sollecitando la Regione e che la stessa Regione sta lavorando molto bene e si è impegnata a risolvere il problema velocemente.

Il sindaco ha poi rimarcato come quindi tali lavori dal punto di vista dell'iter burocratico non siano competenza del Comune e che quindi gli attacchi alla sua amministrazione non hanno senso.

Salvetti ha poi spiegato che su questo problema ci sono ben tre atti delle opposizioni per cercare di mettere in difficoltá il sindaco e l'amministrazione comunale.

E in proposito Salvetti ha dichiarato: "Tutto questo mi lascia una grande soddisfazione. Se l'opposizione punta su questo per attaccare il sindaco ovvero su una cosa che riguarda la Regione Toscana, il Genio civile e non noi, beh, vuol dire che il resto del lavoro non offre spunti per nessun tipo di contestazione e quindi dà forza alla bontà del lavoro che noi abbiamo fatto in questi anni".

