Il museo forma guide naturalistiche

302 ore di corso e 19 esami per ottenere l'attestato valido per l’iscrizione all'Associazione italiana guide ambientali escursionistiche

LIVORNO — Un percorso formativo per formare giovani guide naturalistiche. Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione del progetto Gionat, che prenderàil via il 26 Aprile.



Il corso è organizzato dal museo di storia naturale del Mediterraneo in collaborazione con il Gruppo apeleologico archeologico livornese e l’associazione culturale Past In Progress e con il patrocinio di Aigae, l'Associazione italiana guide ambientali escursionistiche.

Il corso è finanziato dall'Unione Province d’Italia nell’ambito di Azione Province Giovani – 2020 e sostenuto da Unicoop Tirreno e Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

Il corso di formazione, completamente gratuito, prevede un numero massimo di 30 partecipanti, residenti nella Regione Toscana, ed è rivolto a giovani di età non superiore ai 35 anni.

La durata complessiva è di 321 ore totali (302 di corso + 19 esami); le lezioni si svolgeranno dal 26 aprile al 26 luglio e dal 30 agosto al 24 settembre 2021, mentre gli esami si svolgeranno nei giorni 27-28-29 settembre 2021.

Al termine del corso agli allievi, che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore previsto e avranno superato con esito positivo l’esame finale, sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso di II livello per guida ambientale escursionistica, titolo valido per l’iscrizione ad Aigae e non è richiesto il superamento di ulteriori esami.

Le lezioni si terranno in modalità on-line il lunedì, mercoledì e venerdì, con orario 9-13 e 14-16 per un totale di 6 ore giornaliere. Qualora le disposizioni ministeriali, riguardanti le modalità di contenimento della pandemia Covid-19, lo permettessero, il corso si svolgerà in presenza.

Le iscrizioni sono aperte fino alle 13 del 22 Aprile, secondo la procedura indicata sul sito del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (http://musmed.provincia.livorno.it) o sul sito www.aigae.org.