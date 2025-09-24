Luca e Paolo e l’intervista di Salvini alla tv israeliana: «Vuole imitare Meloni ma lei è una secchiona, lui va avanti a colpi di 'yes' e 'tonight'»
mercoledì 24 settembre 2025
"Nave Usa non attracca, cessi il presidio"
La Prefettura ha diffuso una nuova nota sulla nave Usa Slnc Severn che doveva attraccare al porto di Livorno
LIVORNO — La Prefettura di Livorno attraverso una nuova nota fa sapere che, "a seguito delle interlocuzioni con le competenti autorità nazionali e, in particolare, con la rappresentanza diplomatica statunitense – proseguite ad oltranza anche nella mattinata e fino al primo pomeriggio di oggi – è stato confermato che la nave Slnc Severn non approderà nel porto di Livorno per lo scarico del materiale trasportato".
Il Prefetto ha richiesto alle organizzazioni sindacali la cessazione del presidio in atto presso lo scalo portuale.
Tuttavia il presidio al momento continua e il sindacato Usb Livorno ha annunciato un corteo alle 18,30 di oggi al Varco Valessini a sostegno della Global Sumud Flotilla colpita nuovamente dai droni.
