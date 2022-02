Intervento di Asa a Quercianella. Durante i lavori in alcune vie sarà sospesa l'erogazione idrica. Ecco dove e quando mancherà l'acqua

LIVORNO — Giovedì 17 Febbraio dalle 8,30 alle 13 circa i tecnici di Asa saranno al lavoro in via Puccini a Quercianella per installare tre nuove valvole sulla rete idrica che, spiega il gestore in una nota "Consentiranno di gestire al meglio il flusso idrico nelle condotte in caso di guasti o futuri interventi programmati".

Durante i lavori sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in via Puccini, via del Littorale, via De Amicis e via Manaresi. L'acqua potrebbe mancare anche in alcune vie limitrofe.

Le utenze interessate saranno avvisate anche tramite servizio di volantinaggio. Al ripristino del servizio potranno manifestarsi fenomeni di torbidità che andranno a scomparire col passare delle ore.