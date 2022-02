Occupazione al liceo, interviene la polizia

Momenti di tensione al liceo Enriques dove, su richiesta del dirigente scolastico, la Questura ha inviato un gran numero di agenti

LIVORNO — Nella serata di venerdì un tentativo di occupazione del liceo Enriques da parte degli studenti - ch protestano da giorni, in particolare contro l'alternanza scuola lavoro - è stato interrotto dalla polizia, intervenuta in forze su richiesta della dirigenza scolastica. Presente anche la polizia municipale, gli studenti alla fine hanno lasciato l'istituto pacificamente.

"Ieri sera abbiamo provato ad occupare l’istituto - questo il racconto fatto dagli studenti -: più di 200 di noi si sono chiusi nell’edificio con la volontà di continuare la protesta che portiamo avanti da giorni. È stata chiamata la Digos che, riuscita ad entrare nell’edificio, è rimasta per lungo tempo all’interno. Dopo un dialogo pacifico, è stato dato ordine alle forze di polizia di raggiungere la nostra scuola. Così sono arrivate più di cinque volanti e due furgoni blindati che hanno intimorito noi ragazzi, che, senza opporre la minima resistenza, abbiamo abbandonato l’edificio".

"Condanniamo fermamente l’impiego di un tale numero di forze dell’ordine rispetto a degli studenti che volevano manifestare pacificamente e il tentativo di porre fine alla mobilitazione da parte delle autorità. Ribadiamo che la minaccia di repressione non ci fermerà e che continueremo a lottare compatti nella speranza che le nostre voci non rimangano per l’ennesima volta inascoltate".

La Prefettura, questa mattina, ha confermato che l'intervento della polizia è stato richiesto dalla dirigenza scolastica, preoccupata per i possibili rischi sanitari. La Prefettura ha ribadito anche che il dialogo con gli studenti non è mai venuto meno, come confermato anche dall'incontro svolto sempre ieri all'istituto Cecioni, presenti il questore, presidente della Provincia e il dirigente scolastico provinciale.