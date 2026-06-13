Ocean Viking, sbarcati i 147 migranti

La nave ong è arrivata a Livorno. Le persone saranno distribuite nelle varie province. A bordo anche 17 minori non accompagnati

LIVORNO — Sono sbarcati oggi al porto fk Livorno 147 migranti, tutti maschi, che erano bordo della nave ong Ocean Viking.

Tra loro anche 17 minori non accompagnati, di età compresatra i 14 e i 17 anni, che verranno accolti in una struttura dedicata sita nella nostra regione.

I 130 adulti saranno invece distribuiti nelle dieci province toscane, secondo le consuete quote dopo l’accoglienza, gli screening sanitari e l'identificazione.

I 147 migranti, salvati in due diverse operazioni nel sud del Mediterraneo, sono di nazionalità bengalese (109), pakistana (20), egiziana (13), etiope (2), somala (2) ed eritrea (1).

"Oggi é sbarcata la Ocean Viking a Livorno, con se 147 migranti. Livorno, come sempre, non sta a guardare.

Un enorme grazie a tutti gli operatori e le operatrici", ha scritto su Facebook il consigliere comunale di Livorno Lorenzo Midili.

"Come sempre la città di Livorno e la Regione Toscana hanno dimostrato grande capacità di accoglienza e senso di responsabilità di fronte all’ennesimo sbarco sulle coste della nostra regione, indotto dalle scelte ciniche del governo nazionale che, ancora una volta, sottopone centinai di esseri umani ad ulteriori lunghe ore di navigazione. Una sofferenza aggiuntiva che potrebbe e dovrebbe essere evitata".

Lo ha detto Alessandro Franchi, consigliere regionale del Partito Democratico, presente oggi al porto di Livorno al momento dell’arrivo della nave ong Ocean Viking con 147 migranti a bordo.



"In ogni caso – prosegue Franchi – ancora una volta dobbiamo esprimere un sincero ringraziamento a chi ha garantito che tutto si svolgesse perfettamente, dalla Protezione Civile alle Forze dell’ordine, dalla Capitaneria di Porto al personale Asl, dal Comune di Livorno alle associazioni di volontariato. Livorno e la Toscana non si tirano indietro, ma sarebbero auspicabili diversi metodi di viaggio per un’accoglienza diffusa sul territorio nazionale. E anche un maggior coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni, anche in considerazione del fatto che la maggior parte di questi sbarchi, dal Tirreno all’Adriatico e per chiara volontà politica del governo, interessano città amministrate dal centrosinistra. Oggi a Livorno, come in altre occasioni simili, sbarcano persone, tra cui alcuni minori non accompagnati, col fardello della sofferenza di un viaggio infinito da terre lontane. Restare umani, per noi, è sempre il valore principale".



"Il Governo Meloni ha fallito su tutta la linea: dalla gestione dei flussi regolari alle politiche di accoglienza. Le scelte adottate in questi mesi non hanno prodotto soluzioni, ma solo propaganda e decisioni che aggravano le condizioni di persone già provate, costrette a inutili e prolungate navigazioni prima di poter attraccare in un porto sicuro".

Lo.dichiarano im una nota congiunta i deputati dem Emiliano Fossi e Marco Simiani.

"Ancora una volta Livorno e la Toscana hanno risposto con serietà, umanità e capacità organizzativa. Il nostro ringraziamento va alla Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine, alla Capitaneria, al personale sanitario, al Comune e alle associazioni di volontariato che hanno garantito un’accoglienza ordinata. I territori non si tirano indietro: davanti ai volti segnati di uomini, donne e minori, la politica deve ritrovare responsabilità e rispetto della dignità umana", concludono.