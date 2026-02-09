Questo sito contribuisce alla audience di 
Lunedì 09 Febbraio 2026
Lavoro Lunedì 09 Febbraio 2026 ore 17:30

Sanità, Usb chiede assunzioni urgenti

Il presidio Usb davanti all'ospedale di Livorno

L'Unione Sindacale di Base ha effettuato un presidio davanti all'ospedale di Livorno. Mercoledì presidio davanti alla Regione Toscana



LIVORNO — Assunzioni subito e scorrimento delle graduatorie: sono state queste le principali rivendicazioni che hanno animato il presidio dei sanitari Usb, questa mattina davanti all'ospedale di Livorno.

"Il servizio sanitario pubblico in Toscana è in crisi profonda, - dichiara Usb Livorno - la carenza di personale ormai è diventata cronica e gli effetti di questa carenza gravano pesantemente sulla salute del personale e sulla qualità del servizio sanitario dato ai cittadini, non è un caso che proprio stamattina i comitati cittadini per il diritto alla salute stavano protestando davanti all'entrata del Riuniti per le liste d'attesa proibitive o addirittura chiuse che i cittadini devono superare per avere quello che gli dovrebbe spettare di diritto. In Toscana nel servizio sanitario pubblico mancano 6.000 e più infermieri, quasi 2.000 medici e altre migliaia di figure sanitarie tra oss, tecnici ecc, in pratica in Toscana manca il 30% del personale che servirebbe, al di là dei proclami di Regione Toscana e Asl, i fatti sono questi, la sanità non si fa con i "fichi secchi", ci vogliono risorse e investimenti e invece le risorse e gli "investimenti" vengono dirottate per la guerra, per le grandi industrie, le banche ma non per la sanità e il diritto alla salute".

"Con il blocco delle assunzioni e del turnover - aggiunge Usb - stiamo assistendo anche al blocco pressoché totale di tutte le graduatorie, infinite risorse spese per fare concorsi e bandi per poi vedere le graduatorie scadere senza che da esse non sia stato chiamato nessuno o nella migliore delle ipotesi "4 gatti", non si assume dalle graduatorie ma si continua ad assumere personale interinale che paradossalmente ci costa di più e non ha la formazione certo del personale Asl nelle graduatorie che ha già una esperienza e formazione comprovata nel tempo".

"Si assume personale interinale con contratti farlocchi anziché attingere dalle graduatorie della mobilità sociale dove sono inseriti colleghi disabili, con bambini piccoli o con famigliari disabili gravi a carico, non solo - prosegue Usb - in alcuni casi la Asl ha preferito ricorrere alle agenzie interinali anziché chiamare dalle graduatorie lavoratori disabili al 100% con famigliari disabili gravi al 100% lasciandoli a lavorare a centinaia di km da casa, non c'è più rispetto neanche dei diritti dei lavoratori disabili alla faccia di tutte le leggi che parlano di tutela della salute dei lavoratori, se la Regione non sblocca le assegnazioni le graduatorie rimangono ferme e i diritti dei lavoratori con loro".

"Mercoledì 11 in occasione del Consiglio regionale Usb sarà in presidio sotto la Regione Toscana insieme ai lavoratori della sanità intrappolati nelle paludi delle graduatorie, con una delegazione di lavoratori e lavoratrici abbiamo preteso un incontro a margine dei lavoratori consiliari con il presidente della commissione sanità regionale e con tutti i consiglieri che si sono detti disponibili a fare qualcosa per risolvere il problema delle assegnazioni e delle graduatorie bloccate. Invitiamo tutti a partecipare", conclude Usb.

