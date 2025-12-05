Questo sito contribuisce alla audience di 
venerdì 05 dicembre 2025
Attualità venerdì 05 dicembre 2025 ore 14:31

Sanità, giornata di sciopero

L'Asl Toscana nord ovest ha diffuso un avviso per informare sui servizi garantiti



PROVINCE DI LIVORNO E PISA — È stato indetto uno sciopero per venerdì 12 dicembre 2025 proclamato dal sindacato Cgil e indirizzato a tutti i dipendenti pubblici e privati, di comparto e dirigenza.

"L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc.) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc.) anche affidati a ditte esterne che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero", si legge in una nota dell'Asl Toscana nord ovest.


Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della Sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili. 

I servizi minimi essenziali comprendono:
- il Pronto Soccorso e servizi afferenti legati a problematiche non-differibili della salute dei cittadini ricoverati (turni dei reparti) e non. Di conseguenza anche il personale tecnico per la preparazione dei pasti e degli altri servizi di base;
- servizi di assistenza domiciliare;
- attività di prevenzione urgente (alimenti, bevande, etc..);
- vigilanza veterinaria;
- attività di protezione civile;
- attività connesse funzionalità centrali termoidrauliche e impianti tecnologici;
- vari.

