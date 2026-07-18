Presentato il Mascagni Festival 2026

La settima edizione è stata presentata nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze

LIVORNO — Torna il Mascagni Festival a Livorno. La VII edizione della rassegna lirica e musicale, prodotta dalla Fondazione Teatro Goldoni, si terrà dal 19 al 23 Agosto 2026, in Piazza Goldoni.

Scopo della manifestazione, che celebra il legame tra il maestro Petro Mascagni e la sua città, è la valorizzazione attraverso musica, spettacoli e contaminazioni culturali del repertorio del compositore livornese, tra i massimi esponenti del panorama operistico internazionale.



Il programma della VII edizione del Festival, che sarà diretto da Marco Voleri, è stato presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana alla presenza dell’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, del sindaco di Livorno Luca Salvetti (in video collegamento) e dell’assessora comunale alla cultura Angela Rafanelli.

Sono intervenuti anche la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop e la consigliera regionale Diletta Fallani, presidente della commissione cultura.



“Una bellissima iniziativa – ha detto l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti - che valorizza uno dei geni della lirica e del bel canto. Ma questa settima edizione del Festival Mascagni è anche qualcosa di più: un modo per rendere ancora più attuale questo straordinario compositore, grazie, tra l’altro, all’utilizzo di tutti i linguaggi moderni come abbiamo visto anche nelle passate edizioni. Sono quindi molto contenta di sostenere questa manifestazione che curano la Fondazione, sotto la direzione artistica di Marco Voleri, e il Comune di Livorno e che quest'anno vedrà nel teatro Goldoni l'epicentro di tutte queste iniziative dedicate a Mascagni. E’ anche un modo per proseguire un cammino che vogliamo portare avanti e che è legato alla valorizzazione delle terre di Mascagni”.