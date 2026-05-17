Prevenzione truffe, incontro coi carabinieri

Prosegue la campagna informativa dei carabinieri per mettere in guardia dalle truffe soprattutto gli anziani

LIVORNO — Nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato dal Comune di Livorno e dalla Prefettura per il 2025, è in corso una campagna di prevenzione per il contrasto alle truffe a danno degli anziani con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, quali la Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza di Livorno, capofila del progetto, il Movimento Consumatori Toscana aps, la Solidarietà aps, la San Benedetto Cooperativa Sociale, Soci@lmente, Le Tre A aps ed Arci - Comitato Territoriale di Livorno APS.

All’interno del progetto, il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno sta conducendo una capillare campagna informativa su tutto il territorio proprio per diffondere, quanto più possibile, la conoscenza di tale fenomeno, fornendo gli strumenti utili alle potenziali vittime per difendersi, adottando tutte le cautele ritenute adeguate alla luce di un’azione costante di monitoraggio ed analisi del fenomeno.

In tale ambito la Compagnia Carabinieri di Livorno ha tenuto un incontro aperto con la cittadinanza livornese presso il Circolo Arci “Divo Demi Piazza Garibaldi” e rivolto in particolare alle fasce della popolazione più esposte, ovvero gli anziani e le donne sole.

In tale occasione il Comandante della Stazione Carabinieri di Livorno Centro ha fornito agli intervenuti alcuni suggerimenti, anche attraverso la distribuzione di brochure informative, per una maggiore tutela della cittadinanza e degli anziani da questo tipo di raggiri.

Sono state inoltre fornite importanti indicazioni su come comportarsi davanti a possibili raggiri, sia all’interno delle proprie abitazioni che all’esterno, e su come smascherare i malintenzionati.

Due consigli su tutti: non far entrare persone sconosciute in casa e, nel dubbio, chiamare senza indugio il 112, numero unico per le emergenze per effettuare un’immediata segnalazione o chiarire un dubbio.

I carabinieri hanno inoltre ricordato alcuni suggerimenti, sempre in ottica preventiva di truffe e raggiri, che sono oggetto anche degli altri numerosi incontri organizzati nei vari Comuni della provincia livornese.

In particolare, durante le trattative per una compravendita, è raccomandabile utilizzare strumenti di comunicazione diretti, quali telefonate, più facilmente tracciabili rispetto a semplici messaggi scambiati tramite social network e verificare, anche tramite web, la reale presenza di aziende o rivendite. In caso di dubbi, ci si può sempre rivolgere ad una delle 27 Stazioni Carabinieri del territorio della provincia di Livorno per esporre i propri sospetti.

Collegandosi al sito www.carabinieri.it si possono inoltre trovare in ogni momento informazioni sulle principali tipologie di truffe e come riconoscerle.