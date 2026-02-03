Proseguono i lavori ai "Tre Ponti"

Il papà gli ruba i nuggets di pollo e il bimbo scoppia in lacrime, il video diventa virale e il club di Premier League organizza una sorpresa

Il costo complessivo per il nuovo ponte alla foce del Rio Ardenza è di oltre 7,2 milioni di euro

LIVORNO — Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo ponte “Tre Ponti” sulla foce del Rio Ardenza. Dopo il completamento dell’infissione degli ultimi pali, la ditta incaricata sta avviando le prove di collaudo, propedeutiche alle successive fasi di cantiere. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire la qualità dell’opera, che rappresenta un intervento strategico per la riduzione del rischio idraulico della città.

Lo fanno sapere Regione Toscana e Comune di Livorno in una nota congiunta.



“Con la fase di collaudo dei pali entriamo in un nuovo step operativo del cantiere – dichiara l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni –. Dopo le difficoltà iniziali legate al caro prezzi e alla complessità dell’appalto, i lavori stanno proseguendo. Siamo determinati a portare avanti un’opera attesa e necessaria, che consentirà un miglior deflusso delle acque e una significativa riduzione del rischio per i cittadini e il territorio”.



Il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, aggiunge: “L’intervento ai Tre Ponti è articolato e complesso anche nel rapporto con chi realizza i lavori, ma l’attenzione della Regione e del Genio Civile consentono di superare tutte le difficoltà. A loro va un ringraziamento e alla ditta la richiesta del massimo impegno per chiudere nel più breve tempo possibile un intervento che darà ulteriore sicurezza al territorio e cambierà il volto di una parte della città”.



Il nuovo ponte a campata unica sostituirà l’attuale struttura ottocentesca, superata dalle esigenze di sicurezza idraulica imposte dai cambiamenti climatici.

L’opera, del valore di oltre 7,2 milioni di euro, è parte del piano degli interventi avviati in seguito all’alluvione che ha colpito Livorno nel 2017.



Il cantiere prevede la realizzazione di una viabilità alternativa con ponte provvisorio tipo Bailey, per garantire la continuità del collegamento viario durante i lavori.

