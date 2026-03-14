Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 09:15 METEO:LIVORNO14°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Sabato 14 Marzo 2026
Tutti i titoli:
​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare Pesca e acquacoltura, bandi per 4,5 milioni Nonna Mara festeggia 100 anni Furti a Salviano, chieste misure più stringenti
corriere tv
Kimi Antonelli in monopattino sulla pista di Shanghai: il video della ricognizione di notte
Kimi Antonelli in monopattino sulla pista di Shanghai: il video della ricognizione di notte

Attualità Sabato 14 Marzo 2026 ore 08:19

Pesca e acquacoltura, bandi per 4,5 milioni

Condividi

Queste le risorse per il 2026 da fondi europei che si vanno ad aggiungere ai 5,5 milioni già assegnati, nel 2024 e 2025



TOSCANA — Novità sull’attuazione del Feampa regionale 2021-2027, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. La Giunta regionale infatti ha deliberato il cronoprogramma 2026 dei bandi rivolti al comparto ittico regionale, per circa 4,5 milioni di risorse pubbliche

Si tratta di fondi che vanno ad aggiungersi ai 5,5 milioni già assegnati, nel 2024 e 2025, alla selezione del Gruppo di azione locale della pesca e dell’acquacoltura (Galpa Toscana) e ai circa 6 milioni assegnati in relazione ai bandi regionali pubblicati nel biennio 24-25. A fine 2026 le risorse destinate al comparto ittico risulteranno di circa 16 milioni: il 70% del totale della disponibilità finanziaria del Fondo per il periodo di programmazione ‘21-’27 con proiezione 2029.

Riguardo ai bandi 2026, quelli riferiti alla pesca marittima professionale favoriscono interventi per la sostituzione di motori e attrezzistica da pesca, la realizzazione di progetti pilota e di studi in partenariato tra enti di ricerca e imprese.

Un secondo pacchetto di bandi riguarda l’ammodernamento delle infrastrutture portuali a servizio della pesca e dell’acquacoltura nonché delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico.

Infine due ulteriori bandi sono rivolti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche per garantire il benessere animale nelle imprese di acquacoltura e di sistemi per la produzione di energia rinnovabile.

La Giunta regionale ha anche proceduto a perfezionare l’organizzazione degli uffici regionali già hanno lavorato per garantire l’utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Toscana (procedure per l’accesso alle risorse da parte dei beneficiari del settore della pesca e dell’acquacoltura).

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
È questo il risultato di un controllo in strada. L'uomo è stata fermato perchè guidava il motociclo metre parlava al telefono
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

new
Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Attualità

Pesca e acquacoltura, bandi per 4,5 milioni

Attualità

Nonna Mara festeggia 100 anni

Attualità

Furti a Salviano, chieste misure più stringenti