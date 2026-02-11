Cosa fanno gli atleti quando non gareggiano: il tifo per lo short track, un ballo come in 'Love Actually', la festa per la medaglia d'oro
Martedì 07 Ottobre 2025
Quartieri nord, "realizzare Casa di Comunità"
Lo chiede la Spi-Cgil Livorno Quartieri Nord che prende ad esempio quanto realizzato a Roma
LIVORNO — "Al fine di incrementare i consultori in una logica sociosanitaria e tutelare i residenti adulti, oggi alla Asl Roma 2 del quartiere Garbatella il Poliambulatorio ha fatto posto alla locale Casa di comunità".
Lo dichiara Roberto Terreni, delegato di comunità Spi-Cgil quartieri nord di Livorno.
"Ci auguriamo che anche nei quartieri nord di Livorno sia realizzata una Casa di comunità, poiché nella nostra periferia sussiste la stessa demografia sociosanitaria della Asl Roma 2", conclude Terreni.
