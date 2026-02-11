Questo sito contribuisce alla audience di 
Giovedì 12 Febbraio 2026
Attualità Martedì 07 Ottobre 2025 ore 12:00

Quartieri nord, "realizzare Casa di Comunità"

Lo chiede la Spi-Cgil Livorno Quartieri Nord che prende ad esempio quanto realizzato a Roma



LIVORNO — "Al fine di incrementare i consultori in una logica sociosanitaria e tutelare i residenti adulti, oggi alla Asl Roma 2 del quartiere Garbatella il Poliambulatorio ha fatto posto alla locale Casa di comunità". 

Lo dichiara Roberto Terreni, delegato di comunità Spi-Cgil quartieri nord di Livorno.

"Ci auguriamo che anche nei quartieri nord di Livorno sia realizzata una Casa di comunità, poiché nella nostra periferia sussiste la stessa demografia sociosanitaria della Asl Roma 2", conclude Terreni.

