Quartieri nord, "manca la Casa di comunità"

Roberto Terreni, delegato Spi-Cgil quartieri nord di Livorno, segnala le difficoltà per la mancanza di servizi

LIVORNO — "Oggi (ieri, ndr) ricorre la Giornata mondiale della Salute. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella afferma che il diritto alla salute è una conquista di civiltà. Come delegato di comunità dello Spi-Cgil quartieri nord di Livorno ricordo agli addetti ai lavori che questa zona della nostra città è sprovvista di Casa di comunità, in primis perché le risorse occorrenti non sono reperibili a causa di problematiche dovute alla burocrazia".

Lo scrive in una nota Roberto Terreni, delegato di comunità Spi-Cgil quartieri nord Livorno.

"È quantomai fondamentale fornire risposte concrete ai bisogni dei cittadini e dotare i quartieri nord di una Casa di comunità", conclude Terreni.