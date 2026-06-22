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Rogo di notte nell'officina, 8 auto bruciate

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Foto di archivio

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Accertamenti in corso sulle cause dell'incendio



LIVORNO — Dopo la mezzanotte è scattato l'allarme per un incendio in una officina di circa 300 metri quadri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

La struttura è stata coinvolta in maniera estesa dalle fiamme e attualmente si sono registrati 8 veicoli coinvolti nell'incendio.

Non ci sono stati feriti. Sul posto presente anche personale dell'Arma dei Carabinieri.

(Notizia in aggiornamento)

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