Rogo di notte nell'officina, 8 auto bruciate

Jovanotti al «Festival of the sun»: la magia di chitarra e voce

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Accertamenti in corso sulle cause dell'incendio

LIVORNO — Dopo la mezzanotte è scattato l'allarme per un incendio in una officina di circa 300 metri quadri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

La struttura è stata coinvolta in maniera estesa dalle fiamme e attualmente si sono registrati 8 veicoli coinvolti nell'incendio.

Non ci sono stati feriti. Sul posto presente anche personale dell'Arma dei Carabinieri.

(Notizia in aggiornamento)