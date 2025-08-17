Questo sito contribuisce alla audience di 
domenica 17 agosto 2025
Cronaca domenica 17 agosto 2025 ore 10:53

Ruba due cellulari, fermato dalla Finanza

L'uomo era anche armato di coltello e doveva lasciare l'Italia perchè era senza permesso di soggiorno



LIVORNO — Nei giorni scorsi il reparto “Baschi Verdi” della Guardia di Finanza di Livorno ha fermato un cittadino straniero autore di un furto di due cellulari.

L’intervento è avvenuto in città a seguito di una segnalazione effettuata dai cittadini derubati al numero di emergenza.

Al momento del fermo l’uomo aveva con sé un coltello e risultava inadempiente all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale in quanto non in possesso di permesso di soggiorno regolare. 

A seguito del fermo l’uomo ha ricevuto il foglio di via.


Il SILF Toscana attraverso una nota esprime vivo compiacimento per il tempestivo e qualificato intervento dei colleghi.


“Si tratta – sottolinea il segretario generale regionale del SILF Toscana Francesco De Luca – di un’operazione che conferma l’importanza dei controlli costanti sul territorio, a garanzia della sicurezza dei cittadini e della legalità. Azioni come questa assumono particolare rilevanza alla luce dei recenti incontri con i Comitati di sicurezza promossi dal Comune di Livorno e svolti in collaborazione con le altre sigle sindacali delle Forze di Polizia, nei quali è emersa con chiarezza l’esigenza di una sempre maggiore presenza delle istituzioni sul territorio”.


Il SILF Toscana rinnova dunque il proprio plauso ai militari intervenuti e ribadisce la necessità di sostenere e valorizzare il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini delle Forze di Polizia, chiamati a garantire sicurezza e ordine pubblico con professionalità e senso del dovere.

