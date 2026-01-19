San Sebastiano, celebrazioni a Montenero

San Sebastiano è considersto patrono delle Polizie Locali. Saranno presenti rappresentanti da tutta la provincia

LIVORNO — Domani martedì 20 Gennaio si celebra San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali d'Italia.



La ricorrenza sarà festeggiata con una solenne cerimonia che si svolgerà al Santuario di Montenero dove, alle ore 10,30, il Vescovo di Livorno, Mons. Simone Giusti, celebrerà una Santa Messa.



Come avviene anche in altri Comuni d'Italia per tradizione ormai consolidata, l'evento sarà a livello provinciale e saranno presenti, oltre alla Polizia Municipale e Provinciale di Livorno, anche altri Comandi della Provincia.



Saranno inoltre presenti anche i Gonfaloni dei Comuni e della Provincia, oltre a quello della Regione Toscana.



Si tratta di un momento di unione con le altre Polizie Locali della Provincia che contribuisce a diffondere il significato del loro ruolo sul territorio.



All’ingresso del Santuario un picchetto d’onore accoglierà i rappresentanti delle istituzioni della città e della Provincia di Livorno.