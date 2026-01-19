Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 13:15 METEO:LIVORNO12°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Lunedì 19 Gennaio 2026
Tutti i titoli:
Maltempo, forti venti di Grecale Assemblea sindacale Asa, i servizi sospesi Monti Livornesi, si potenzia la segnaletica San Sebastiano, celebrazioni a Montenero
corriere tv
Treni deragliati in Spagna, la sopravvissuta in lacrime: «Vedevo gli altri passeggeri morire e non potevo fare nulla»
Treni deragliati in Spagna, la sopravvissuta in lacrime: «Vedevo gli altri passeggeri morire e non potevo fare nulla»

Attualità Lunedì 19 Gennaio 2026 ore 10:10

San Sebastiano, celebrazioni a Montenero

Condividi

San Sebastiano è considersto patrono delle Polizie Locali. Saranno presenti rappresentanti da tutta la provincia



LIVORNO — Domani martedì 20 Gennaio si celebra San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali d'Italia.


La ricorrenza sarà festeggiata con una solenne cerimonia che si svolgerà al Santuario di Montenero dove, alle ore 10,30, il Vescovo di Livorno, Mons. Simone Giusti, celebrerà una Santa Messa.

Come avviene anche in altri Comuni d'Italia per tradizione ormai consolidata, l'evento sarà a livello provinciale e saranno presenti, oltre alla Polizia Municipale e Provinciale di Livorno, anche altri Comandi della Provincia.


Saranno inoltre presenti anche i Gonfaloni dei Comuni e della Provincia, oltre a quello della Regione Toscana.

Si tratta di un momento di unione con le altre Polizie Locali della Provincia che contribuisce a diffondere il significato del loro ruolo sul territorio.


All’ingresso del Santuario un picchetto d’onore accoglierà i rappresentanti delle istituzioni della città e della Provincia di Livorno.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia, lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

new
Franco Cambi

RACCOLTE & PAESAGGI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Maltempo, forti venti di Grecale

Attualità

Assemblea sindacale Asa, i servizi sospesi

Attualità

Monti Livornesi, si potenzia la segnaletica

Attualità

San Sebastiano, celebrazioni a Montenero