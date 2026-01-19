Vigili del fuoco, celebrata Santa Barbara

Questa mattina il Comando livornese ha organizzato una manifestazione in occasione della sua patrona. 6.344 gli interventi di soccorso da Gennaio

LIVORNO — Nella giornata di oggi, 4 Dicembre 2024, i Vigili del Fuoco di Livorno hanno celebrato la ricorrenza della Patrona Santa Barbara con una cerimonia svoltasi presso la Sede Centrale di via Campania 25, alla presenza del Prefetto Giancarlo Dionisi e delle principali Autorità civili e militari della provincia.

A fare gli onori di casa il Comandante, Pietro Vincenzo Raschillà, che ha accolto gli ospiti direttamente sul piazzale di manovra del Comando dove si è svolto un momento particolarmente significativo in memoria dei vigili del fuoco livornesi caduti in servizio, mediante la deposizione di una corona di alloro al monumento loro dedicato.

Successivamente, presso la palestra del Comando, appositamente allestita allo scopo, ha avuto luogo la tradizionale celebrazione eucaristica officiata da Don Luca Giustarini, padre priore della parrocchia di Montenero nonché cappellano dei Vigili del Fuoco di Livorno, che al termine della messa ha impartito la Solenne benedizione con la Reliquia autentica della Santa Patrona donata al Comando di Livorno nel 2023 da parte dei Monaci Benedettini Vallombrosani dell’Abbazia di Santa Maria di Montenero.

In seguito il Comandante Raschillà ha tratto un breve bilancio del suo mandato a Livorno, iniziato il 30 settembre scorso durante il quale ha già avuto modo di affrontare il violento nubifragio che nei giorni 17 e 18 Ottobre ha colpito prima il Comune di Campiglia Marittima, alluvionando buona parte del territorio, per poi spostarsi in quello di Cecina.In tale occasione i vigili del Fuoco di Livorno hanno reagito prontamente ed in modo massivo potendo anche contare sul contributo offerto in prima battuta dal limitrofo Comando di Grosseto e poi anche da parte degli altri Comandi della Toscana.

In particolare, Raschillà ha voluto soffermarsi su quelle che saranno le importanti sfide con cui il Comando di Livorno dovrà confrontarsi nei prossimi anni a partire dall’adeguamento dell’organico del personale operativo in servizio al Distaccamento di Piombino, che nel corso della scorsa estate ha goduto di una nuova classificazione da parte del Dipartimento, passando per il rinnovamento del parco degli automezzi di soccorso fino alla riorganizzazione funzionale degli uffici amministrativi del Comando anche grazie alla nuova immissione in ruolo di n. 5 operatori amministrativi a partire dalla prossima settimana.

Risulterà inoltre fondamentale riuscire a consolidare il meccanismo di potenziamento che durante la stagione estiva il Comando di Livorno riesce ad attuare, in forza sia di specifici protocolli di intesa che sulla base di finanziamenti del Dipartimento dei vigili del fuoco, sull’Isola d’Elba e su quella di Capraia.

In totale sono 6.344 gli interventi di soccorso effettuati in tutta la provincia di Livorno dai vigili del fuoco nel periodo dal 1 Gennaio 2024 ad oggi così distribuiti tra le sedi di servizio: Centrale Livorno n. 3.463 Distaccamento di Piombino n. 945, Distaccamento di Cecina n. 1033, Distaccamento di Portoferraio n. 554, Distaccamento nautico Porto di Livorno n. 76, Nucleo Sommozzatori di Livorno n. 70 Reparto Volo di Cecina n. 65 Distaccamento volontario di Collesalvetti n. 83, Distaccamento volontario di Campo nell’Elba n. 41 Distaccamento volontario di Capraia n. 14.

Tra questi rientra la partecipazione dei vigili del fuoco livornesi all’intervento complesso determinatosi il pomeriggio del 9 Aprile 2024 a seguito dell’esplosione presso la centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana, nell’Appennino bolognese. Altrettanto importante il contributo offerto dal Comando di Livorno nell’operazione di soccorso per crollo strutturale avvenuto il giorno 16 febbraio 2024 all’interno del cantiere “Esselunga” di Via Gian Filippo Mariti nel Comune di Firenze.

Da ultimo, il Comandante ha ricordato l’incendio verificatosi nella sala macchina di prora della motonave “Corsica Express Three” ormeggiata presso il molo 2 “Trieste” nel porto di Piombino il giorno 20 Agosto 2024.

L’opera dei numerosi vigili del fuoco intervenuti, provenienti da tutta la provincia di Livorno e dal vicino Comando di Grosseto, è valsa al salvataggio di n. 276 passeggeri di cui n. 52 sono stati fatti defluire con l’ausilio delle autoscale in dotazione, mentre i restanti passeggeri sono stati soccorsi per via mare, con il concorso dei mezzi dei rimorchiatori, dei piloti del porto, della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

Al termine della giornata i vigili del fuoco di Livorno hanno voluto ringraziare tutti gli intervenuti dando prova delle loro capacità operative con l’esecuzione degli esercizi professionali al castello di manovra con il montaggio di una scala italiana e di due scale a ganci, che costituiscono le attrezzature di base per le operazioni di soccorso. Anche il nucleo Cinofilo Regionale ha dato prova delle specifiche abilità mediante alcune prove di obbedienza lungo un percorso all’uopo realizzato.Il saggio professionale si è concluso con lo stendimento di un grande tricolore lungo il castello di manovra durante l’esecuzione dell’inno nazionale.