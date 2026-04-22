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Cronaca Domenica 18 Marzo 2018 ore 14:23

Sfonda la porta di casa e picchia la ex fidanzata

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La violenza si è consumata nella notte. La donna, sotto choc, ha chiamato i carabinieri ed è stata accompagnata al pronto soccorso



LIVORNO — Erano circa le 4,30 di notte quando un livornese di 43 anni ha sfondato la porta di casa della sua ex fidanzata, una 48enne, l'ha picchiata ed è fuggito.

La donna, nel mentre l'uomo stava ancora tentando di aprire la porta, aveva chiamato il 112, ma i carabinieri di Montenero sono arrivati sul posto che l'uomo era appena scappato.

La vittima della violenza, sotto choc, è stata portata al pronto soccorso di Livorno per le cure del caso. Poco dopo, alle 5,45 circa, il 43enne si è presentato in questura, quindi è stato arrestato per atti persecutori, lesioni personali, violazione di domicilio, e danneggiamento. Quindi è stato trasferito nel carcere delle Sughere.

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