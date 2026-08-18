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"Via i tornelli", petizione online di Hallissey

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Matteo Hallissey

"Ancora oggi chi vuole semplicemente attraversare uno stabilimento per raggiungere il mare può trovarsi davanti barriere, controlli e ostacoli"



LIVORNO — "A Livorno i tornelli sono ancora lì", così Matteo Hallisey ha deciso di dare battaglia contro la situazione denunciata nei giorni scorsi per la presenza dei tornelli all'ingresso di alcuni stabilimenti balneari livornesi.

"Ancora oggi chi vuole semplicemente attraversare uno stabilimento per raggiungere il mare può trovarsi davanti barriere, controlli e ostacoli a un diritto che dovrebbe essere elementare: l’accesso libero e gratuito alla battigia. - ha sottolineato - In Sicilia, dopo le nostre iniziative, la Regione ha disposto la rimozione dei tornelli dagli stabilimenti. Ora chiediamo che anche Comune di Livorno e Regione Toscana facciano lo stesso: via i tornelli, cartelli chiari sul diritto di accesso gratuito e più varchi pubblici per raggiungere il mare. Il mare è di tutti: per arrivarci non si deve pagare un biglietto, né superare un tornello".

E mentre l'attivista dei Radicali Italiana invita ad aderire alla campagna contro i tornelli a pagamento per l'accesso al mare, da Livorno si vanno delineando delle posizioni, a partire da quella del sindaco Luca Salvetti. In un intervento affidato alle pagine de Il Tirreno, per esempio, ha spiegato che la situazione dei tornelli non è illegittima e si domanda se le banchine realizzate dai concessionari sugli scogli per l'accesso al mare siano da assimilare alla battigia che, come prevede la legge, deve restare libera e raggiungibile. Sempre Salvetti ha ricordato che a Livorno 14,5 chilometri su 16 di costa sono liberi. E proprio sui tratti liberi si concentra l'esponente dei verdi Giovanni De Peppo che invita il Comune a migliorarne l'accesso e la fruibilità.

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