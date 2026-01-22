Traffico di droga internazionale, un arresto

Sull'uomo pendeva una condanna da scontare in carcere ed era ricercato. È stato bloccato nel porto di Livorno dai carabinieri

LIVORNO — Nella serata di ieri, 6 Luglio, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Livorno hanno rintracciato e bloccato un uomo di 65 anni gravato da numerosi precedenti penali, a carico del quale era pendente un provvedimento di carcerazione.

L’uomo, un autotrasportatore originario della Sardegna, deve scontare una pena detentiva superiore a sei anni di reclusione, a seguito di condanna emessa dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari, come spiegano i carabinieri in una nota.

Infatti, dalle indagini che furono svolte sul suo conto, emersero sue responsabilità penali che lo collocavanquall'interno di una associazione criminale dedita anche al traffico internazionale di stupefacenti.

La sentenza di condanna è divenuta definitiva lo scorso 5 Luglio, a seguito di pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione.

La vicenda investigativa risale al lontano 2012, quando le indagini dei carabinieri di Cagliari, portarono alla luce i movimenti di alcuni sardi, emigrati in Olanda, che tra il 2008 e il 2010 immettevano cospicui quantitativi di sostanza stupefacente in Sardegna.

L’uomo, intercettato abilmente dai carabinieri del Nucleo Investigativo nel porto di Livorno, all’esito del controllo è stato identificato e arrestato. Dopo le formalità di rito, è stato condotto alla casa circondariale Le Sughere di Livorno.