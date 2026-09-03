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Cronaca Martedì 26 Novembre 2024 ore 11:40

Trovato morto in casa a 36 anni

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Foto di repertorio

L'uomo non rispondeva al telefono da giorni. La scoperta sarebbe avvenuta da parte della dinna delle pulizie



LIVORNO — Tragedia a Livorno in un appartamento di via Modigliani dove ieri pomeriggio un uomo di 36 anni, lavoratore portuale, è stato trovato senza vita.

L'uomo da giorni non avrebbe risposto al telefono. A fare la tragica scoperta come riporta Il Tirreno sarebbe stata la dinba delle pulizie.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Svs ma purtroppo il 36enne era già morto.

Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato per accertamenti sulla causa della morte.

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