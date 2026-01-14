Una statua dedicata alla canina speciale Kyra

Kyra oltre ad essere stata un cane soccorritore nella sua vita è stata protagonista di tante attività di solidarietà con adulti e bambini

LIVORNO — La statua della canina Kyra, domenica prossima 19 Gennaio, alle ore 15, troverà la sua collocazione nel Parco Lenci ad Antignano inaugurato lo scorso 9 Dicembre.

La statua in bronzo della canina Kira, scomparsa nel 2018 all'età di 11 anni, è stata donata dai cittadini attraverso una raccolta.

Mario Bartoli, proprietario di Kyra, dalla scomparsa del figlio Christian, deceduto quando aveva appena 17 anni il 19 Gennaio del 1998 per una emorragia cerebrale, si dedica a portare avanti progetti per il Sociale.

Durante l'inaugurazione del parco, a cui Mario Bartoli ha contribuito acquistando giochi inclusivi grazie ad una raccolta derivante dal "Mare dei Ricordi" e da altre realtà lavorative, ha specificato che: “Il 19 gennaio non è una data per ricordare Christian, ma per ricordare l'inizio di una storia che parla di volontariato e solidarietà, un viaggio che sembra non avere mai fine. Pensando al messaggio che questa storia trasmette spero che tutta la cittadinanza sia coinvolta”.

Kyra durante la sua vita, è stata un cane soccorritore ed ha partecipato ad una serie di operazioni di protezione civile, oltre ad essere stata protagonista di centinaia di iniziative di solidarietà.

Alla scuola materna D’Azeglio tre volte a settimane per due anni ha giocato con i bambini. Il sabato faceva visita agli anziani di una Rsa cittadina, oltre a villa Serena e Pascoli. Andava in giro in tutta Italia, con il suo paprietario, per eventi benefici, trascorreva molto tempo con i ragazzi autistici e con bambini malati.



Proprio per questo Mario Bartoli ha chiesto all'Amministrazione Comunale di collocare la statua di Kyra in un parco giochi per bambini, affinchè simbolicamente la canina possa continuare a far sorridere i più piccoli.



All'evento parteciperanno il sindaco Luca Salvetti, la vicesindaca Libera Camici, l'assessore alle Opere e Lavori Pubblici Federico Mirabelli, Mario Bartoli, la garante degli animali del Comune di Livorno Elisa Amato e il Consiglio di Zona 5.

La storia di Kyra

Come raccontato sulla pagina Facebook dedicata alla canina, "Kyra era una trovatella,.che entra piccolissima nella vita di Mario sconvolta per la perdita del proprio figlio Christian. Da subito nasce fra i due un legame che nel tempo diventerà indisolubile. Da subito Mario seguendo un percorso iniziato da solo vuole che Kyra sia di utilità verso il prossimo. Con molto sacrificio Kyra, riesce ad ottenere il Brevetto di cane da soccorso della Protezione Civile, ruolo in cui partecipa a diversi interventi di soccorso.

Con il tempo vivendoci in simbiosi, Mario si rende conto dell'estrema docilità e l'infinita pazienza che Kyra ha verso i bambini e le persone più fragili. Allora decide di usare queste qualità della sua amata Canina in un percorso affascinante: la pet-therapy. In questo impegno, per Kyra e Mario si apre un nuovo mondo d'amore.

Sono innumerevoli le presenze di Kyra nelle varie scuole materne, dove diventa ben presto la beniamina amata da tanti piccoli alunni. Ma l'amore donato da Kyra tocca ogni lato della vita e lei diventa anche "L' Amica Speciale" di tantissimi anziani residenti nelle case di riposo, che nelle sue visite, vedevano in questa canina speciale l'unico raggio di sole in un buio perenne.

Kyra diventa sempre piu un'icona d'amore e, sempre affiancata da Mario, partecipa anche a numerose iniziative benefiche sempre rivolte ai più deboli, e molte volte per riuscire in questo ruolo, oltrepassa l'impegno che può sopportare un cane.

La sua storia si diffonde e viene raccontata anche in diverse trasmissioni tv e riviste nazionali. Ma sicuramente l'aspetto socialmente più significativo e più importante dell'impegno di Kyra è stato quello di aver portato in ogni luogo, la storia del figlio di Mario, Christian, che andando "via" aveva donato la vita, di conseguenza attraverso la sua storia si amplia l'importanza del nobile gesto della "donazione degli organi".

Kyra scompare improvvisamente ma la sua scomparsa non ferma il suo percorso d'amore. Infatti, nel suo ricordo in un tratto del mare di Livorno, viene creato un luogo "magico" dove su migliaia di candide pietre posate nelle acque sono incisi dei nomi sinonimi di amori infiniti "Il mare dei ricordi"".