Convegno sulla Zona Logistica Semplificata

Istituzioni, imprese ed esperti a confronto su strumenti, procedure e opportunità di sviluppo del territorio

LIVORNO — Si terrà martedì 30 Giugno alle ore 9 al Cisternino di Città un convegno dal titolo “ZLS Toscana: strumenti, procedure e vantaggi per imprese e territorio”. Un appuntamento fondamentale per fare il punto della situazione e delle reali prospettive di rilancio economico offerte dalla Zona Logistica Semplificata (ZLS).



La ZLS rappresenta un importante volano per l'attrazione di investimenti e la semplificazione burocratica, mirato a potenziare la competitività delle imprese del territorio, a potenziare la connessione tra le aree portuali e il tessuto industriale della regione e a consolidare il ruolo della costa toscana come hub logistico.



L’incontro rappresenta anche un momento per illustrare a imprese, categorie economiche e ordini professionali le modalità operative e le agevolazioni previste da questo strumento.



Il convegno, coordinato da Federico Mirabelli, assessore alle Attività Produttive del Comune di Livorno, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, dell'Autorità di Sistema Portuale e di esperti del settore logistico e doganale.



Di seguito il programma:

ore 9 - Apertura lavori

Saluti istituzionali

Luca Salvetti, sindaco di Livorno, Sara Paoli, sindaca di Collesalvetti,

Alessandra Nardini, assessora regionale con delega alle Zone Logistiche Semplificate



ore 9,30 – Interventi programmati

- Fabio Cacioli, direttore settore Attività Produttive Regione Toscana “ZLS un’occasione di sviluppo e di semplificazione per imprese e Pubbliche Amministrazioni”

- Davide Bellosi, direttore Territoriale per la Toscana e l'Umbria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “Strumenti doganali a supporto della ZLS”

- Davide Gariglio, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale “Il ruolo delle Autorità di Sistema Portuale all'interno della ZLS”

- Ezio Fornesi, Commissario del Consorzio per la Zona Industriale Apuana “ZLS Toscana: la valutazione preventiva dei progetti e il ruolo del Consorzio ZIA”

Ore 10.30 - Question Time Imprese, categorie economiche, ordini professionali potranno fare domande ai relatori e ai tecnici SUAP dell'Amministrazione Comunale e SUA dell'Autorità di Sistema Portuale.

