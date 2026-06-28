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Attualità Domenica 28 Giugno 2026 ore 06:00

Convegno sulla Zona Logistica Semplificata

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Porto di Livorno

Istituzioni, imprese ed esperti a confronto su strumenti, procedure e opportunità di sviluppo del territorio



LIVORNO — Si terrà martedì 30 Giugno alle ore 9 al Cisternino di Città un convegno dal titolo “ZLS Toscana: strumenti, procedure e vantaggi per imprese e territorio”. Un appuntamento fondamentale per fare il punto della situazione e delle reali prospettive di rilancio economico offerte dalla Zona Logistica Semplificata (ZLS).


La ZLS rappresenta un importante volano per l'attrazione di investimenti e la semplificazione burocratica, mirato a potenziare la competitività delle imprese del territorio, a potenziare la connessione tra le aree portuali e il tessuto industriale della regione e a consolidare il ruolo della costa toscana come hub logistico.


L’incontro rappresenta anche un momento per illustrare a imprese, categorie economiche e ordini professionali le modalità operative e le agevolazioni previste da questo strumento.


Il convegno, coordinato da Federico Mirabelli, assessore alle Attività Produttive del Comune di Livorno, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, dell'Autorità di Sistema Portuale e di esperti del settore logistico e doganale.


Di seguito il programma:
ore 9 - Apertura lavori
Saluti istituzionali
Luca Salvetti, sindaco di Livorno, Sara Paoli, sindaca di Collesalvetti,
Alessandra Nardini, assessora regionale con delega alle Zone Logistiche Semplificate


ore 9,30 – Interventi programmati
- Fabio Cacioli, direttore settore Attività Produttive Regione Toscana “ZLS un’occasione di sviluppo e di semplificazione per imprese e Pubbliche Amministrazioni”
- Davide Bellosi, direttore Territoriale per la Toscana e l'Umbria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “Strumenti doganali a supporto della ZLS”
- Davide Gariglio, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale “Il ruolo delle Autorità di Sistema Portuale all'interno della ZLS”
- Ezio Fornesi,  Commissario del Consorzio per la Zona Industriale Apuana “ZLS Toscana: la valutazione preventiva dei progetti e il ruolo del Consorzio ZIA”

Ore 10.30 - Question Time Imprese, categorie economiche, ordini professionali potranno fare domande ai relatori e ai tecnici SUAP dell'Amministrazione Comunale e SUA dell'Autorità di Sistema Portuale.

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