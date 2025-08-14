Precipita per 20 metri durante l'escursione

Una 60enne livornese è stata soccorsa durante un'escursione in Trentino e portata in elicottero in ospedale

PEJO — Ne pomeriggio di oggi, 14 Agosto, una 60enne livornese, durante un'escursione con il marito, è caduta rotolando per circa 20 metri dal sentiero 139 o “dei Tedeschi” sopra il centro abitato di Pejo, in Trentino.

La donna era insieme al marito, a circa 2.390 metri di altezza, quando è probabilmente inciampata perdendo l'equilibrio.

A chiamare il 112 è stato il marito e la Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre alcuni operatori della Stazione di Pejo del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si sono messi a disposizione sulla piazzola.

La donna ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.