giovedì 14 agosto 2025
Cronaca domenica 22 agosto 2021 ore 13:27

Precipita giù dalla scogliera a Sassoscritto

L'infortunato è stato recuperato da una squadra dei vigili del fuoco, imbarcato su un mezzo nautico e trasportato in ospedale



LIVORNO — Momenti di panico a Sassoscritto, dove un uomo è precipitato dalla scogliera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Livorno per metterlo in salvo.

La persona è stata recuperata da una squadra dei vigili del fuoco, barellata e trasportata via mare  all'ospedale di Livorno per le cure del caso.

L'uomo rimasto ferito non sarebbe in pericolo di vita.

