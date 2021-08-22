Cronaca domenica 22 agosto 2021 ore 13:27
Precipita giù dalla scogliera a Sassoscritto
L'infortunato è stato recuperato da una squadra dei vigili del fuoco, imbarcato su un mezzo nautico e trasportato in ospedale
LIVORNO — Momenti di panico a Sassoscritto, dove un uomo è precipitato dalla scogliera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Livorno per metterlo in salvo.
La persona è stata recuperata da una squadra dei vigili del fuoco, barellata e trasportata via mare all'ospedale di Livorno per le cure del caso.
L'uomo rimasto ferito non sarebbe in pericolo di vita.
