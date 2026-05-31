Malore fatale sulla spiaggia di Calambrone

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Vittima della tragedia una turista tedesca di 84 anni. Vane le manovre di rianimazione effettuate dal personale del 118

PISA — Ha accusato un malore mentre si trovava al mare, a Calambrone, insieme al figlio e neanche il tempestivo intervento dei soccorritori ha potuto salvarle la vita.

Vittima della tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, una turista tedesca di 84 anni che si trovava in vacanza in Toscana.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le Pubbliche assistenze del litorale pisano e di Livorno con medico a bordo, ma purtroppo anche le manovre di rianimazione effettuate sul posto si sono rivelate vane.