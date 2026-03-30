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Attualità Lunedì 30 Marzo 2026 ore 16:49

Vento e neve, scatta l'allerta meteo

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La Protezione civile regionale ha diramato un codice giallo per neve nelle zone appenniniche, per vento sulla Toscana centrale



PROVINCE DI LIVORNO E PISA — In arrivo aria fredda di origine polare accompagnata da vento e neve.

Perciò la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve dalle 22 di oggi, lunedì 30 marzo, alle 14 di domani, martedì 31: sono interessate le zone appenniniche nord-orientali. 

Il codice giallo per vento è invece valido dalle 9 alla mezzanotte di domani per le zone centrali della regione.

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