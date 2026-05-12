Attualità Giovedì 15 Maggio 2025 ore 11:14
A Collesalvetti quattro nuovi autovelox
Il Comune di Collesalvetti spiega quali sono le zone sottoposte al controllo della velocità
COLLESALVETTI — Il Comune di Collesalvetti fa sapere che dal 13 Maggio sono state installate sul territorio 4 nuove postazioni fisse per il controllo della velocità veicolare nei punti specificamente individuate ai sensi di legge dal Decreto del Prefetto di Livorno del 20/12/2023.
Le zone sono le seguenti:
- Centro abitato di Torretta Vecchia, al km. 28+370 della SR 206.
- Centro abitato di Guasticce, al km. 5+300 della SP 555 (Via Don Sturzo).
- Centro abitato di Stagno, al km. 0+300 della SP 555 (Via Barontini).
- Loc. Ponte Biscottino, al km. 15+030 della SS 67-bis Arnaccio.
Tutte le postazioni sono di tipo bidirezionale e quindi coprono entrambe le direzioni di marcia.
Al momento è attiva solo la postazione di Ponte Biscottino in quanto per le altre tre dovrà essere installata la necessaria segnaletica di presegnalazione, come previsto dalla normativa vigente.
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